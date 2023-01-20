США объявили новый масштабный пакет военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд: перечень

США в пятницу, 20 января, объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Его общая сумма $2,5 млрд.

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Об этом сказано на сайте Министерства обороны США. Отмечается, что в пакет входят сотни бронированных машин и жизненно важную поддержку ПВО Украины.

"Недавние воздушные атаки Кремля на объекты критической инфраструктуры Украины вновь демонстрируют разрушительные последствия жестокой войны России в Украине. Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины", – говорится в заявлении.

Пакет включает в себя:

– дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

– 8 ЗРК Avenger;

– 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

– 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными катками;

– 53 машины с противоминной защитой от засад MRAP;

– 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

– 20 000 155-мм артиллерийских снарядов;

– около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

– 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

– около 11 800 выстрелов к 120-мм минометам;

– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

– 12 машин поддержки боеприпасов;

– 6 командно-штабных машин;

– 22 тактические машины для буксировки вооружения;

– высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

– около 2000 противотанковых ракет;

– свыше 3 000 000 патронов к стрелковому оружию;

– демонтажное оборудование для расчистки препятствий;

– противопехотные боеприпасы Claymore;

– приборы ночного видения;

– запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним: координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине вооружение, необходимое для борьбы с российской оккупационной армией.

Чиновник подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставить украинской армии все необходимые средства для борьбы с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до встречи "Рамштайн-8" в четверг, 19 января, более 10 стран уже объявили о новой военной помощи Украине. Политики открыто осудили вторжение РФ в Украину и заявили, что будут коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций на различное вооружение для обороны нашего государства.

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