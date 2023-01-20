США объявили новый масштабный пакет военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд: перечень
США в пятницу, 20 января, объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Его общая сумма $2,5 млрд.
Об этом сказано на сайте Министерства обороны США. Отмечается, что в пакет входят сотни бронированных машин и жизненно важную поддержку ПВО Украины.
"Недавние воздушные атаки Кремля на объекты критической инфраструктуры Украины вновь демонстрируют разрушительные последствия жестокой войны России в Украине. Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины", – говорится в заявлении.
Пакет включает в себя:
– дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
– 8 ЗРК Avenger;
– 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
– 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными катками;
– 53 машины с противоминной защитой от засад MRAP;
– 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;
– 20 000 155-мм артиллерийских снарядов;
– около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
– 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
– около 11 800 выстрелов к 120-мм минометам;
– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
– 12 машин поддержки боеприпасов;
– 6 командно-штабных машин;
– 22 тактические машины для буксировки вооружения;
– высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
– около 2000 противотанковых ракет;
– свыше 3 000 000 патронов к стрелковому оружию;
– демонтажное оборудование для расчистки препятствий;
– противопехотные боеприпасы Claymore;
– приборы ночного видения;
– запасные части и другое полевое оборудование.
Напомним: координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине вооружение, необходимое для борьбы с российской оккупационной армией.
Чиновник подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставить украинской армии все необходимые средства для борьбы с Россией.
Как сообщал OBOZREVATEL, за день до встречи "Рамштайн-8" в четверг, 19 января, более 10 стран уже объявили о новой военной помощи Украине. Политики открыто осудили вторжение РФ в Украину и заявили, что будут коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций на различное вооружение для обороны нашего государства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!