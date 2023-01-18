США могут объявить о дополнительной помощи Украине уже на этой неделе: получат ли ВСУ танки

Администрация президента США Джо Байдена уже в конце текущей недели может объявить о дополнительной помощи Украине. Пока что в Белом доме не стали раскрывать подробности предстоящего пакета помощи.

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В то же время в США пообещали приложить усилия, чтобы привлечь диктатора Владимира Путина к ответственности за военные преступления. Об этом сообщает издание CNN.

По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине вооружение, необходимое для борьбы с российской оккупационной армией.

"Вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительных вооружений и средств для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов – возможно, уже в конце этой недели", – сказал Джон Кирби.

На вопрос о том, будут ли в анонсированном пакете помощи танки, Кирби не ответил. Он заявил, что "не хочет опережать то, о чем еще не объявили". В то же время чиновник подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставить украинской армии все необходимые средства для борьбы с Россией.

"Мы продолжим модифицировать эти пакеты так, чтобы они наиболее соответствовали потребностям Украины, и если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы посмотреть, смогут ли они", – сказал Кирби.

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он ведет переговоры с союзниками по поводу возможных поставок Украине тяжелых танков. В то же время, он отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит три батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Одну из них нашей стране передадут Нидерланды.

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