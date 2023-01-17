Три батареи ЗРК Patriot: Зеленский сообщил о планах Запада по защите украинского неба

Украина получит три батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Одну из них нашей стране передадут Нидерланды.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник, 17 января. По его словам, таким образом Запад планирует защитить небо над нашей страной.

"Именно сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически заключается в продолжении наших с ним недавних переговоров", – отметил президент.

Глава государства поблагодарил политика и заявил, что это только начало.

"Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марку! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", – сказал гарант.

Напомним: ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в США подготовят наших военных для работы с системами Patriot всего за 10 недель, при том, что обычно эта подготовка составляет порядка 10 месяцев.

Отметим, Patriot – это дальнобойное оружие. Оно может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. Комплексы помогут отогнать подальше российскую авиацию, в частности бомбардировщики, такие как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.

В то же время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что эти системы могут помочь "существенно усилить" противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2022 года США подтвердили передачу Украине зенитной ракетной системы MIM-104 Patriot, которая усилит противоракетную оборону нашей страны. Речь идет об одной батарее ЗРК, вопрос же о дополнительных пока не поднимается, поскольку сейчас важнее обучить украинских воинов управлять ими.

Также о передаче этого оружия ранее объявила Германия.

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