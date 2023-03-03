США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов: что получат ВСУ

Новая партия военной помощи Украине от США будет состоять в основном из боеприпасов. Также в пакет на 400 млн долларов будут включены мостоукладчики – специальные бронированные машины, которые можно использовать для преодоления воды или препятствий в бою.

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Официально такие детали пока не сообщались. Информацией 2 марта поделилось агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их данным, власти США объявят о помощи уже 3 марта.

Собеседники рассказали журналистам, что Штаты передадут Силам обороны Украины разные боеприпасы, в том числе управляемые реактивные снаряды залпового огня GMLRS для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для американских БМП Bradley и так далее.

Пакет, вероятно, будет финансироваться по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA). В рамках этой программы американский глава может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Напомним: то, что Вашингтон планирует передать Киеву БК, подтверждал ранее пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. "Очередной раунд помощи будет включать в основном боеприпасы для систем, которыми Украина уже обладает, то есть для HIMARS и артиллерии", – заявлял он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ вскоре получат от Германии новые зенитные САУ Gepard и систему ПВО IRIS-T. Берлин также работает над поставками дополнительных боеприпасов, заявлял 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц.

– Министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что Париж рассматривает возможность передачи Киеву первой партии самолетов Mirage 2000. А глава канадского правительства Джастин Трюдо отмечал, что его страна готова расширить летную программу, чтобы появилась возможность включить в нее украинских пилотов.

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