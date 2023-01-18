США передадут Украине 300 тыс. артиллерийских снарядов: ныне хранятся на территории Израиля – NYT

Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в войне с Россией. Около половины из 300 000 единиц, предназначенных для нашей страны, уже отправлены в Европу и в конечном итоге будут доставлены через Польшу.

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Об этом со ссылкой на американские и израильские официальные лица сообщило издание The New York Times. Отмечается, что, пока военные чиновники из десятков стран, включая страны НАТО, готовятся к встрече на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить отправку Украине дополнительных танков и другого оружия, официальные лица США пытаются за кулисами собрать достаточно снарядов, чтобы обеспечить снабжение Киева в этом году, в том числе за счет ожидаемого весеннего наступления.

В новом исследовании для Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне бывший стратег по вооружениям Белого дома Марк Ф. Канчиан подчеркнул, что артиллерия стала самым важным боевым родом войск, поскольку линия фронта в настоящее время в основном стационарна.

В другом анализе, опубликованном Институтом исследований внешней политики, говорится, что если Украина продолжит получать стабильные поставки боеприпасов, особенно для артиллерии, а также запасных частей, у нее будут хорошие шансы отвоевать еще больше территории, захваченной Россией.

Кроме того в материале указано, что на сегодняшний день Соединенные Штаты отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть этого, хотя и менее половины, поступила из запасов в Израиле и Южной Корее.

По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, США пообещали Израилю пополнить то, что возьмут со складов на своей территории, и немедленно отправят боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

"Мы уверены, что сможем продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. И мы уверены, что сможем продолжать поддерживать уровень готовности, который жизненно важен для защиты нашей страны", – заявил журналистам на прошлой неделе бригадный генерал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Напомним: США уже в конце текущей недели могут объявить о дополнительной помощи Украине. Пока что в Белом доме не стали раскрывать подробности предстоящего пакета помощи.

На вопрос о том, будут ли в анонсированном пакете помощи танки, Кирби не ответил. Он заявил, что "не хочет опережать то, о чем еще не объявили". В то же время чиновник подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставить украинской армии все необходимые средства для борьбы с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Запад сейчас ведет интенсивные дискуссии на тему военной помощи Украине, в том числе о танках Leopard. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто надеется, что его страна и другие партнеры получат разрешение от Германии на реэкспорт этой военной техники.

– президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає три батареї ЗРК Patriot. Одну з них передадуть нашій країні Нідерланди. У такий спосіб Захід планує захистити українське небо.

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