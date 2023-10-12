США передадут Украине большую партию дронов-камикадзе Switchblade 600 – Newsweek

Украинская армия вскоре может получить большую дополнительную партию американских дронов-камикадзе Switchblade 600. Эти беспилотники смогут поражать бронированную технику российских войск далеко за линией фронта.

Таким образом новые поставки этого вооружения могут повысить способности Сил обороны Украины уничтожать российские войска за их укрепленными линиями обороны. Об этом в четверг, 12 октября, сообщило издание Newsweek.

Сейчас у Украины есть больше дронов Switchblade 300, чем более крупной модели Switchblade 600. Однако, как сказал вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу компании AeroVironment Чарли Дин, это скоро изменится.

По его словам, дроны Switchblade 600 "чрезвычайно важны для обороны Украины".

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Как говорится в материале, Соединенные Штаты Америки предоставили Киеву несколько типов дронов в рамках военной помощи, в том числе барражирующие боеприпасы Switchblade и Phoenix Ghost. Switchblades, также используемые американскими войсками в Ираке и Афганистане, появлялись на кадрах из фронта в Украине, но а Пентагоне не уточняли, сколько именно их было отправлено.

Как утверждает Дин, Вашингтон передал Украине "очень большое количество" Switchblade 300, их быстро использовали на поле боя по прямому назначению.

"Switchblade 600 также уже используются в Украине, и их количество в стране быстро увеличивается. Сейчас 300-е по-прежнему превосходят по численности 600-е, но это скоро изменится", – заявил он.

Дрон Switchblade 600 был создан для уничтожения вражеских танков и бронетехники, разбросанных по полю боя. Последние модели могут летать более 40 минут со скоростью барражирования более 110 км в час.

Поскольку оккупационные войска России оснащены тяжелой броней, "использование такого оружия, как Switchblade 600, имеет решающее значение для поражения этих систем вооружения противника", сказал Дин.

Он добавил, что эта модель беспилотника может дать украинским операторам дальность действия около 90 км, а это означает, что "они могут уничтожить очень важные российские объекты далеко за линией фронта, чего не может сделать ни одно другое оружие в такой степени.

Детальнее о том, что известно о дронах-камикадзе Switchblade 600 и Switchblade 300 читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, глава минобороны США Ллойд Остин подтвердил решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. В него входят ракеты AIM-9 Sidewinder, боеприпасы HIMARS, противотанковые ракеты TOW, а также дополнительные снаряды.

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