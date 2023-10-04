США передадут Украине оружие, конфискованное в Иране – CNN

Украина сможет получить тысячи конфискованного иранского оружия и патронов от США. Это может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются украинские Вооруженные силы.

Об этом сообщает издание СNN. По данным источника, Центральное командование США собирается объявить об этом решении уже на этой неделе.

"США передадут Украине тысячи конфискованного иранского оружия и патронов, что может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются ВСУ, ожидающие дополнительных денег и техники от США и их союзников", – говорится в сообщении.

Как сообщает источник, на данный момент остается неясным, какие юридические органы США привлечены для передачи оружия, ведь ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или отложено.

"Администрация Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как законно отправить оружие украинцам", – добавили в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден подписал временный законопроект, позволивший предотвратить шатдаун. Это произошло за несколько часов до того, как финансирование федеральных агентств должно было закончиться. Дополнительного финансирования для Украины в проекте нет.

– После этого Байден анонсировал новый отдельный законопроект о помощи Украине. А в украинском МИД сказали, что принятие в США временного бюджета, не включающего выделение средств Украине, не остановит поступление помощи, которая была объявлена ранее.

– В Государственном департаменте США снова обратились к американскому Конгрессу с призывом предпринять "крайне важные" шаги для продолжения поддержки Украины, которая борется с вторжением России с февраля 2022 года.

– Также стало известно, что у Пентагона есть $5,2 миллиарда для предоставления военной поддержки Украине. При текущих уровнях расходов этих средств хватит примерно на полгода.

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