У Пентагона осталось $5,2 млрд для Украины, которых хватит еще на полгода – WSJ

У Пентагона имеется в наличии $5,2 миллиарда для предоставления военной поддержки Украине. При текущих уровнях расходов этих средств хватит примерно на полгода.

Об этом 2 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Эта сумма составляет около 12% от общей суммы в $43,9 млрд помощи в области безопасности, которую США направили после вторжения России в феврале 2022 года.

Представители Пентагона объявили, что в наличии имеется более 5 миллиардов долларов для предоставления Украине оружия и другой поддержки в области безопасности.

Эти средства приблизительно соответствуют стоимости оружия, которое администрация Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев для противодействия России. Тем не менее, представители администрации выразили сомнение относительно того, насколько эти деньги будут хватать на будущее.

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"Ряд факторов влияет на скорость, с которой помощь по безопасности поступает в Киев, и чиновники считают, что этих 5,2 миллиарда долларов может хватить лишь на несколько месяцев", — говорится в сообщении.

Эта сумма составляет около 12% от общей суммы в $43,9 миллиарда помощи в области безопасности, которую США направили после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Как сообщают журналисты, средства программы Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI), которые США использовали для поддержки Украины, на данный момент исчерпаны.

В издании сообщают, что оставшиеся у Пентагона $5,2 млрд появились после того, как в мае чиновники обнаружили ошибку в бухгалтерском учете, "что по сути дало Минобороны США больше денег для Украины, чем оно предусматривало".

Ошибка возникла из-за несоответствия в оценке Пентагоном поставляемого вооружения. Также США имеют около $1,6 млрд, которые он использует для пополнения собственных запасов оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американский президент Джо Байден подписал временный законопроект, который позволил предотвратить закрытие правительства Соединенных Штатов. Это произошло всего за несколько часов до того, когда финансирование федеральных агентств должно было закончиться.

– Известный историк Тимоти Снайдер отреагировал на последние события. Он заявил, что прекращение помощи Украине "делает Америку ненадежной, ослабляет дело демократии, угрожает международному правовому порядку и поощряет тиранов по всему миру".

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