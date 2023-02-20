США передадут Украине особые БМП Bradley, способные вести дальнобойный высокоточный огонь

В новый пакет помощи, о котором президент США Джо Байден объявил во время визита в Киев, вошли особые М7 Bradley BFIST – довольно редкие БМП даже для армии США по сравнению со всеми другими версиями этой боевой машины. Существует информация, что всего было выпущено только 55 единиц.

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Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Отмечается, что эти Bradley предназначены для ведения дальнобойного высокоточного огня.

Несмотря на то, что официально подробно не раскрыто, что вошло в этот пакет помощи – ни Белый дом, ни Пентагон не обнародовали точного перечня вооружения и военной техники, сразу несколько источников сообщили одинаковую номенклатуру вошедшего в него оружия.

В частности, корреспондентка Bloomberg сообщила, что значительная часть пакета состоит из боеприпасов, в него также входят Bradley, радары воздушного осмотра и ПТРК Javelin – всего пособия на 460 млн долларов.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш опубликовал более точный перечень вооружения с указанием количества. В нем указаны четыре дополнительных Bradley версии Fire Support Team.

Bradley M7 Fire Support Team Vehicle – что это за машина, чем она особенная.

Bradley Fire Support Team Vehicle имеет отдельный индекс М7 и сокращенное название BFIST. Она по сути не боевая машина, а машина наведения высокоточного оружия и разведки.

М7 Bradley BFIST была создана в 90-е годы на базе M2A2 Bradley ODS и имеет целый ряд особенностей. В частности, на ней нет ПТРК TOW, а вместо нее установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей, которая позволяет работать на расстоянии 20 км. Такая дальность инструментальная, поскольку прямая видимость на местности меньше.

Также машина оснащена системой позиционирования на основе спутниковой навигации и инерциальной системы, вместе с лазерным дальномером позволяет максимально точно определять координаты цели и передавать их для поражения артиллерией. М7 Bradley BFIST может также подсвечивать цели для ударов боеприпасами с лазерной системой наведения.

То есть, главной задачей этой машины является не транспортировка бойцов и их огневая поддержка, а именно наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 миллиарда. Впервые он будет содержать около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

Вооруженные силы Украины смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие недели. По соображениям безопасности точное время прибытия БМП в Украину не будет сообщаться.

Первый батальон украинских военных завершил обучение на БМП Bradley, проходящих на базе США в Германии. Военные тренировки начались в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к бою.