США смогут оказывать военную помощь Украине и Израилю одновременно, – Остин

Соединенные Штаты Америки предоставят Израилю возможности, необходимые для борьбы с террористической группировкой ХАМАС. В то же время Вашингтон не собирается останавливать передачу вооружения Украине, необходимое для ее победы над Россией.

Об этом скакал министр обороны Штатов Ллойд Остин 12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, говорится на сайте американского оборонного ведомства. Глава Пентагона уверен, что США смогут одновременно помогать Украине и Израилю.

"Мы можем и будем поддерживать Израиль, как и Украину. Соединенные Штаты могут ходить и жевать жвачку одновременно", – заявил он.

Комментируя ситуацию в Израиле, Остин отметил, что в США потрясены растущими масштабами зверств, совершаемых террористами ХАМАС.

"Наши сердца сочувствуют всем тем, чьи близкие были убиты, ранены или взяты в заложники. Ни одна страна не будет мириться с массовыми убийствами и похищениями невинных людей, включая очень старых и очень молодых", – добавил американский министр.

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В Пентагоне активно работают над тем, чтобы предоставить Израилю все, что нужно для самозащиты, включая боеприпасы и ракеты для "Железного купола".

"И мы будем делать это, даже несмотря на то, что продолжаем поддерживать народ Украины в его борьбе против российской агрессии", – заявил Остин.

Министр отметил, что страны Североатлантического Альянса оказывают решающую поддержку Украине в борьбе против оккупационной преступной армии РФ, однако предстоит еще многое сделать. В то же время НАТО не будет вступать в войну, посколько это оборонительный блок.

"Позвольте прояснить: НАТО – оборонительный альянс. Мы не будем втянуты в незаконную войну, выбранную Путиным, но мы будем отстаивать право Украины на самооборону. И мы продолжим укреплять этот альянс для решения предстоящих задач и будем защищать суверенитет. Приверженность Америки этой миссии непоколебима, как и наша приверженность статье 5 Североатлантического договора. Эта формулировка ссылается на принцип коллективной обороны", – подытожил Остин.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Штатов Джо Байден на следующей неделе обнародует план дополнительного финансирования США. Он планирует запросить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю и Украине.

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