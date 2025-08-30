США согласовали продажу Дании систем Patriot, которые передадут Украине: о каком количестве речь

США готовы продать несколько зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение партнёру по НАТО – Дании. Эта европейская страна в свою очередь хочет поддержать Украину в оборонительной кампании против России и предоставить Киеву дополнительные системы Patriot.

Государственный департамент США одобрил сделку на продажу шести пусковых установок. Об этом сообщает Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Что известно о сделке

Стоимость сделки между Соединенными Штатами и Данией оценивается в 8,5 млрд долларов США. Помимо шести пусковых установок, пакет также включает радары, системы наведения и соответствующие ракеты.

У Дании собственных зенитных ракетных комплексов Patriot нет, поэтому стране приходится закупать их у США. По такому же принципу Нидерланды закупают Patriot у американцев для укрепления противовоздушной обороны Украины.

"Дания и другие члены НАТО хотят поддержать Украину в войне против России-агрессора, поставляя ей самые современные системы вооружения", – пишут западные СМИ.

Подробности запроса Дании

Управление военного сотрудничества министерства обороны США уточнило, что правительство Дании запросило покупку 36 ракет Patriot MIM-104E с улучшенной системой наведения; 20 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) с усовершенствованным ракетным сегментом; двух радиолокационных установок AN/MPQ-65 и двух станций управления.

Кроме шести пусковых станций Patriot M903A2 (LS); американцы также продадут 6 интегрированных сетевых комплектов запуска программного обеспечения интегрированной системы боевого управления (IBCS); два центра операций по взаимодействию IBCS (EOC); две интегрированные среды совместной работы IBCS (ICE); шесть реле интегрированной сети управления огнем IBCS (IFCN) и две электростанции III (EPP III).

Придется немого подождать

Чиновники в Пентагоне заявили, что реализация этой продажи потребует назначения 12-17 дополнительных представителей правительства США и 17-23 представителей подрядчиков для периодических поездок в Данию на срок до 7 лет для установки оборудования, проверки систем, обучения, а также технической и логистической поддержки.

Основными подрядчиками будут RTX Corporation, Lockheed-Martin и Northrop Grumman. На данный момент правительству США неизвестно о каких-либо компенсационных соглашениях, предлагаемых в связи с продажей систем Patriot. Любое компенсационное соглашение будет определено в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Что предшествовало

В последние месяцы Киев неоднократно запрашивал у своих западных союзников зенитные ракетные комплексы ПВО Patriot для лучшей защиты украинских городов от российских авиаударов. Поскольку сами США не хотят тратить деньги на поставки нового оружия в Украину, партнёры по НАТО теперь закупают американское оружие и передают его украинскому войску.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный департамент США одобрил продажу Украине военного и спутникового оборудования. Речь идет об оборудовании для поддержки работоспособности зенитной ракетной системы Patriot, а также услуг спутниковой связи Starlink.

