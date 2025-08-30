США продадут Украине оборудование для систем Patriot: что известно

Государственный департамент США одобрил продажу Украине военного и спутникового оборудования. Речь идет об оборудовании для поддержки работоспособности зенитной ракетной системы Patriot, а также услуг спутниковой связи Starlink.

Американцы предоставят Украине оборудования на общую сумму 329 миллионов долларов. Об этом сообщает Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Оборудование для ЗРК Patriot

Правительство Украины запросило закупить оборудование и услуги для поддержки обеспечения своих зенитных оборонных систем Patriot. По решению Госдепа США, среди поставок будут секретные и несекретные запасные части; техническое обслуживание; программное обеспечение и обновления программного обеспечения; системные модификации и связанные с ними комплекты для модификации; испытательное оборудование; коммуникационное оборудование и связанные с ним аксессуары, а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы. Общая предполагаемая стоимость программы составляет 179,1 млн долларов США.

В Управлении военного сотрудничества Пентагона заявили, что продажа оборудования будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, являющейся движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Также в заявлении говорится, что что продажа оборудования повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, путем снабжения более мощными средствами противовоздушной обороны для выполнения задач самообороны и обеспечения региональной безопасности.

Спутниковый интернет Starlink

В сделку о продаже услуг спутниковой связи и соответствующего оборудования будут включены инженерно-технические и логистические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками; а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ. Общая предполагаемая стоимость сделки составляет 150 миллионов долларов США.

Основным подрядчиком по этим проектам будет компания Starlink. На данный момент правительству США неизвестно о каких-либо компенсационных соглашениях, предлагаемых в связи с этой потенциальной продажей. Условия компенсационных соглашений будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 дальнобойных авиаракет ERAM. Они должны прибыть примерно через шесть недель, однако окончательное решение – за Пентагоном.

