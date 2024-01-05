США созывают Совбез ООН: хотят обсудить передачу России ракет из КНДР

Соединенные Штаты созывают Совет Безопасности ООН из-за того, что Северная Корея поставляет России баллистические ракеты, используемые страной-агрессором в войне против Украины. Заседание Совбеза запланировано на 10 января.

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Об этом говорится в заявлении миссии США при ООН. Накануне в США официально подтвердили, что российские войска начали бить по Украине северокорейскими баллистическими ракетами.

По информации США, недавно Северная Корея передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет к ним.

"30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из этих баллистических ракет КНДР по Украине. 2 января российские войска запустили несколько баллистических ракет КНДР по Украине, в том числе в рамках своей ночной воздушной атаки", – говорится в сообщении.

США полагают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей.

"КНДР и Россия откровенно нарушают эмбарго Организации Объединенных Наций на поставку оружия КНДР, которое запрещает всем государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ним материалы у КНДР и запрещает КНДР экспортировать оружие или связанные с ними материалы", – отмечается в сообщении.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что дальность баллистических ракет, приобретенных Россией в Северной Корее, составляет 900 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть новая информация о поддержке, которую Россия получает от третьих стран, среди которых и КНДР. РФ получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной.