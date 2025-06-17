США усилили ПВО Израиля за счет Украины, Путин 'кинул' Иран: Алексей Мельник назвал плохие и хорошие новости

Конфликт Израиля и Ирана имел определенные последствия для Украины, прежде всего, с точки зрения военной помощи нашей стране со стороны союзников. К сожалению, США решили передать Израилю часть средств ПВО, предназначавшихся для защиты Украины. В частности, речь идет о 20 тысячах ракет для уничтожения "Шахедов". Что касается поддержки европейских партнеров, то опосредованно ближневосточный конфликт может повлиять и на нее. Не исключено, что определенные средства ПВО и боеприпасы к ним будут более востребованы, чем раньше, а значит, Украина может столкнуться с конкуренцией в борьбе за эти ресурсы.

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В то же время ирано-израильский конфликт может иметь и условно положительные последствия для Украины. Страна-агрессор Россия, для которой Иран был верным союзником и поставщиком оружия, де-факто "бросила" его из-за попыток как можно дольше поддерживать хорошие отношения с нынешней администрацией США. Возможности же самого Ирана производить оружие, которое применяется против украинцев, также очевидно существенно сократились.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– По вашим оценкам, как конфликт Израиля и Ирана сказался на военной помощи Украине от союзников? Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о перемещении американских компонентов систем противодействия беспилотникам, предназначавшихся Украине, на Ближний Восток. Ранее стало известно о том, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет к ПВО, которые должны были поступить в Украину.

– Прежде всего, нужно напомнить о том, что это началось не вчера. Приостановление военной помощи Украине – это политика новой американской администрации. То, что передача этих 20 тысяч ракет для уничтожения "Шахедов" совпала с началом конфликта на Ближнем Востоке – это еще одно подтверждение того, что Украина не является приоритетом для США.

Но это не стало новостью, ведь с приходом Трампа стало понятно, что то, на что Украина может рассчитывать – это передача вооружений на платной основе от США. Причем, как это часто происходит с определенными дефицитными наименованиями, США не будут видеть Украину в приоритете.

Подытоживая, можно сказать, что это не очень хорошая новость для нас, если мы говорим об американском вооружении и боеприпасах. Но у нас и у наших европейских партнеров было определенное время, чтобы подготовиться к этому.

– Как раз относительно европейской помощи. Как я понимаю, она никак не связана с израильско-иранским конфликтом? Или определенная связь все же существует?

– Пока я не видел ни одного сообщения о том, что кто-то из европейских партнеров готов активно поддерживать операцию Израиля в Иране. Кроме того, понятно, что Израиль заблаговременно готовился к этому. Плюс, если посмотреть на массированные ракетные атаки, происходящие на Израиль, становится очевидным, что подключились как минимум американцы. То есть Израиль зарезервировал себе эту помощь, поэтому вряд ли будет прямая связь с помощью Украине со стороны Европы.

Однако, может быть опосредованное влияние, поскольку растет спрос на системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, на новые системы противодействия беспилотникам. А это означает для Украины конкуренцию на мировых рынках, что может грозить повышением цен или сокращением круга поставщиков, на которых сейчас можно рассчитывать, вне коалиции поддержки, которая сейчас существует.

– Можно ли констатировать, что из-за этих обстоятельств ПВО Украины фактически ослабла?

– Я не могу дать оценку, усилилась или ослабилась наша ПВО. Если сообщается о том, что Украине в течение длительного времени не поставляются боеприпасы к определенным системам ПВО, здесь напрашивается однозначный вывод. Это первое. Второе - сейчас мы наблюдаем изменения коммуникации, как в случае с Германией. Этих анонсов уже меньше попадает в публичное пространство. Такие анонсы не только наносили вред конфиденциальности, но иногда создавали определенные неоправданные иллюзии, надежды, когда нам что-то обещали, а потом оказывается, что оно еще даже не отправилось в Украину.

Итак, из информации, которая присутствует в публичном пространстве, трудно делать однозначный вывод. Так же надо учитывать, что те системы, которые были переданы Украине, все время работали в обычном интенсивном режиме, поэтому логично предположить, что некоторые из них потребуют то ли мелкого ремонта, то ли капитального. Конечно, мы понесем потери.

Но если вернуться к теме Израиля, то один из уроков, который, видимо, еще предстоит извлечь, заключается в том, что даже широко разрекламированный "Железный купол" и активная поддержка США по приобщению к сбиванию иранских ракет не дает стопроцентной гарантии защиты. Проблема должна решаться в другом ключе, то есть уничтожение самой угрозы, которую несет в нашем случае политика РФ.

– По вашему мнению, почему Кремль не оказывает военную помощь своему союзнику, Ирану? Считаете ли вы, что в этой ситуации есть также и определенный позитив для Украины, в частности, что Иран несет потери?

– Пока ситуация довольно неопределенная как относительно роли России, так и влияния на российско-украинскую войну. Интересная новость заключается в том, что 15 июня иранский парламент ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Россией, был некий "emergency call" к Москве, мол, мы же вам помогали, мы же ваши стратегические партнеры.

Почему Россия не помогает? Первая причина – геополитическая. Путин сейчас пытается по максимуму реализовать окно возможностей по налаживанию отношений с администрацией Трампа, поэтому он не хочет демонстрировать практического участия в конфликте на стороне Ирана. Да, звучат политические декларации в поддержку Ирана, кроме нейтральных, "за мир во всем мире". Вторая причина – это, пожалуй, то, что России сейчас нечем помогать Ирану. У РФ нет лишнего оружия, Россия не может передавать какие-то вооружения, которые есть в этом регионе, то ли напрямую Ирану, то ли его прокси.

Плюс, как мы наблюдаем, Путин пытается извлечь максимальную выгоду из этого конфликта. В определенный момент он может пожертвовать этим стратегическим соглашением, тем более в сегодняшней ситуации, когда Иран вряд ли уже сможет так активно предоставлять России или готовые изделия, или компоненты к ним. Поэтому Путин в своем стиле "своих не бросаем" может оценить риски и все же бросить Иран для того, чтобы завоевать расположение Трампа еще на какой-то определенный период.