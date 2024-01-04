США в Словакии испытали новейшую систему ПВО M-SHORAD: идеальное противодействие 'Шахедам'. Фото

Армия Соединенных Штатов Америки испытала свою новую систему противовоздушной обороны M-SHORAD. Это произошло во время первых активных оборонных учений в Словакии.

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Об этом сообщает издание Stars and Stripes, которое пишет о новостях армии США. "Подразделение и два его взвода, дислоцированных в Польше и Румынии, впервые в активных оборонных миссиях использовали новую маневренную систему противовоздушной обороны малой дальности (M-SHORAD)", – говорится в статье.

Эта система очень важна ввиду того, какие сейчас существуют виды угроз. Это в частности беспилотники и другие виды вооружения, которые используются во время боевых действий.

Система M-SHORAD состоит из башни, установленной на колесной бронированной машине Stryker. Модуль оснащен четырехзарядной зенитной пусковой установкой FIM-92 Stinger – она аналогична той, что применяется в системе ПВО Avenger.

Также ракетное вооружение M-SHORAD представлено в виде двух ракет AGM-114L Longbow Hellfire. Они могут поражать наземные цели и применяется в основном в качестве вооружения боевых вертолетов и ударных БПЛА.

Однако ракета AGM-114L Longbow Hellfire также может применяться как оружие "земля-воздух" для поражения воздушных целей, в том числе малоскоростных БПЛА.

Башня системы ПВО M-SHORAD также оснащена 30-мм автоматической пушкой М230 и 7,62-мм пулеметом М240, которые можно использовать против воздушных целей, для противодействия другим угрозам и для самообороны.

Для обнаружения воздушных целей используются радары производства RADA Electronic Industries Ltd.

Американские военные говорят, что эта новая система ПВО работает эффективно. Однако есть и некоторые проблемы, связанные с быстрым развитием системы, когда компоненты поступали от разных поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 января украинские воины отразили самую масштабную в мире комбинированную атаку, во время которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ни одна страна мира пока не воевала с таким вооружением.

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