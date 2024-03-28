Стал 'многодетным папой за $4500': пограничники разоблачили мужчину на хитрой схеме

Украинские пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу для встречи якобы с тремя своими детьми, однако на самом деле статус "многодетного папы" приобрел за 4,5 тыс. долларов. С помощью сфальсифицированных документов он надеялся попасть в Венгрию.

Об этом 28 марта сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По словам пограничников, мужчина ехал якобы увидеть малолетних сына и дочерей-близнецов, родившихся в Литве.

Однако выяснилось, что за 11 месяцев до рождения младших девочек нарушитель не выезжал из Украины, а женщина, указанная как мать, ни разу не заезжала в Украину.

Молодой человек признался о намерении незаконно попасть в Венгрию.

Сфальсифицированные документы изготовили ему за 4,5 тыс. долларов через один из Telegram-каналов.

"За подделку документов ему грозит уголовная ответственность. Послано сообщение в Нацполицию", – сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA:

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