Стал на защиту Украины добровольцем: на войне погиб автор муралов Хмельницкого Андрей Томчишин. Фото

В боях за Украину погиб художник-монументалист и воин Андрей Томчишин из Хмельницкого. Положив кисти, мужчина взял в руки оружие и пошел на войну добровольцем в феврале 2022 года.

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Борец за свободу оставил городу в наследство прекрасные муралы. О потере известили его друзья и знакомые в Facebook.

Андрей Юрьевич Томчишин получил профессию живописца-монументалиста во Львовской национальной академии искусств. Преподавал в Хмельницкой гуманитарно педагогической академии, учил детей в городской детской школе изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Мужчина создавал муралы, оживившие улицы его родного города, ставшие его лицом и душой. Теперь это не просто художественные произведения, а память – о художнике, творившем скромно, но ярко.

Как рассказал знакомый погибшего Виталий Пидгайчук, в феврале 2022 года, еще до полномасштабного российского вторжения, он получил звонок от Андрея Томчишина, попросившегося встретиться для личного разговора.

"Встречаемся. Говорит: "Чувствую, что новый этап войны неотвратим, путин не успокоится. Я не хочу, чтобы россияне пришли в Хмельницкий к моим девушкам. Помоги мне попасть добровольцем в ВСУ". Сконтактировал его с ребятами. Андрей – счастливый и мотивированный – ушел в войско", – отметил он.

Ему известно, что в дальнейшем Андрей Томчишин воевал возле Песков, из окопа сам отбивал штурмы оккупантов и был там, где другие боялись. Воин учился быть разведчиком и "Волонтеры Подолья" помогли ему с приобретением тепловизора.

"Долго не было о нем известий. И вот теперь узнаю: этот творческий и искренний мужчина, автор и художник многих муралов, украшающих наш славный Хмельницкий, активист, преподаватель, художник, настоящий защитник, доброволец, военнослужащий ВСУ Андрей Томчишин погиб… Помните о нем и других Героях и помогайте Силам обороны Украины", – написал Виталий Пидгайчук.

У защитника остались жена и двое детей. Коллеги и ученики выразили искренние соболезнования родным художника и воина Андрея Томчишина, отметив, что о дате и времени прощания с ним будет известно позже.

"Война забирает и не учитывает талант или высокую миссию. Холодно и резко. Просто забирает. Художник, преподаватель, награжденный скромностью и даром, Андрей Томчишин навсегда останется в своих муралах, известный как А. Том", – написали о нем в соцсетях те, кто знал и ценил его.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб 22-летний десантник Владимир Колесник из Хмельницкой области. Он окончил Каменец-Подольский колледж строительства, архитектуры и дизайна, после выбрал срочную службу, а впоследствии воевал против агрессора во время полномасштабного российского вторжения.

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