Ему навсегда будет 22: на фронте погиб 22-летний десантник из Хмельницкой области. Фото

Защищая Украину и ее народ от российских оккупантов, погиб 22-летний десантник Владимир Колесник. Он был родом из Хмельницкой области.

Видео дня

21 марта жители Каменец-Подольской территориальной общины провели в последний земной путь погибшего Героя. Об этом сообщил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко.

"Горько и больно терять Защитников. Особенно трудно прощаться с молодыми сыновьями и дочерями Украины, которые должны творить ее будущее. Владимиру Колеснику этим летом должно было исполниться 23… Его жизнь должна пойти другим путем, но он избрал быть Защитником Украины. Вечная память и низкий поклон Герою", – написал мэр.

Военный был родом из деревни Старая Гута. Учился в Каменец-Подольском колледже строительства, архитектуры и дизайна, который окончил в 2021 году.

После этого Владимир избрал срочную военную службу, а затем защищал Украину во время полномасштабного вторжения России. Он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Попрощались с Героем в Доме офицеров, а погребение состоялось со всеми военными почестями на Аллее Славы городского Каменец-Подольского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российских оккупантов, погиб молодой воин Тарас Кожан из Львова. Боец Третьей отдельной штурмовой бригады год считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!