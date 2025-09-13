Стали чаще не попадать по целям: в Генштабе отметили увеличение эффективности работы РЭБ против ракет 'Кинжал'

В течение 2025 года российские ракеты "Кинжал", которыми враг атакует Украину, начали чаще не попадать по целям. Это является результатом работы украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Они начали демонстрировать лучшую эффективность против этой ракеты. Об этом "Суспільному" сообщил источник в Генеральном штабе ВСУ.

"Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех", – объяснил собеседник издания.

Благодаря этой особенности и увеличению средств РЭБ украинские военные смогли увеличить эффективность воздействия на ракету.

Как Россия тратит средства на борьбу с украинскими РЭБами

Россия потеряла не менее 1,5 миллиарда долларов на борьбе против наших средств РЭБ. В частности, россияне вынуждены на своих средствах применять CRPA – это навигационные антенны, которые способны обеспечивать качественное позиционирование в пространстве даже в условиях постановки активных радиопомех, которые являются дорогостоящими.

Соответствующий модуль россияне ставят в частности в КАБах и "Шахедах". Стоимость одной такой помехозащищенной антенны составляет 10-17 тысяч долларов.

"Враг за это время запустил около 8000 КАБов и уже около 40 000 "Шахедов" – это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1,5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ", – рассказал источник.

Россияне со временем начали использовать все более сложные антенны. Сначала они устанавливали четырехэлементные приемники, а дальше увеличили до 8- и 16-элементных антенн.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа российские войска нанесли один из самых массовых ударов по Украине за месяц. Для ударов по украинским городам захватчики задействовали сотни дронов, а для ракетного удара было задействовано 4 бомбардировщика Ту-95МС, 1 бомбардировщик Ту-160, которые взлетали с аэродромов "Оленья" и "Энгельс", они запускали ракеты Х-101.

Также вылетали истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" для осуществления пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" по столице Украины.

