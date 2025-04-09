Стали 'кураторами': российское ГРУ занималось проектом по вербовке заключенных 'Шторм Z', всплыли подробности

Российское ГРУ занималось проектом по вербовке заключенных "Шторм Z", сюда также входило их финансирование и сбор данных о погибших военнослужащих. В частности, "кураторство" началось летом 2022 года, когда ППК "Вагнер" начала набор осужденных для участия в боевых действиях.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на расследовательский проект "Система". Уже с февраля 2023 г. эта функция перешла под контроль минобороны РФ, которое стало главным оператором привлечения заключенных на фронт.

Оперативное управление проектом Шторм Z частично осуществляли структуры Южного военного округа. В частности, за подготовку личного состава и ведение документации, включая финансовую, отвечали две воинские части 8-й гвардейской общевойсковой армии. Кроме того, Центр подготовки штурмовых и усилительных подразделений отвечал за тактическую подготовку боевиков.

Центр координации проекта был создан в рамках Объединенной группировки войск и фактически стал "штабом" так называемой "СВО". Сначала его возглавлял генерал Сергей Суровикин, а ныне руководство осуществляет начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Еще одним элементом управления программой "Шторм Z" является ГРУ, базирующееся в Москве. Согласно имеющимся документам, контракты с заключенными имеют гриф особой секретности и хранятся в специальном архиве ГРУ. Информация о погибших наемниках передается через засекреченную почту Главному управлению Генерального штаба — именно так сегодня официально сказывается ГРУ.

По данным расследования, проект "Шторм Z" официально стартовал согласно приказу начальника Генштаба России, подписанному 24 февраля 2023 года. В это время минобороны РФ вместе с ГРУ объединили разрозненные группировки наемников в новую структуру под названием "Добровольческий корпус". В ее состав вошли, в частности, части с бойцами, формально имевшими статус "добровольцев".

Бывшие заключенные, привлеченные к "Шторм Z", тоже подписывали контракты как "добровольцы". Однако их статус предполагал существенные ограничения – они не имели права выйти из соглашения по собственному желанию, получали меньшую зарплату и имели ограниченный доступ к льготам. В феврале 2023 года ГРУ официально стало куратором большинства "добровольческих" формирований, и проект "Шторм Z" также оказался под его контролем.

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