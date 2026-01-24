'Стальная граница' умело уничтожила три машины и четыре укрытия оккупантов на Курском направлении. Видео

На Курском направлении бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной рубеж" результативно отработали по целям противника. За сутки они уничтожили три автомобиля россиян.

Также операторы БПЛА поразили четыре укрытия, антенну и одну точку взлета вражеских дронов. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Сначала бойцы обнаружили вражеское авто, которое бессильно мерзло на холоде. Наши решили помочь, попав прямо в бензобак", – рассказали на странице подразделения.

После этого операторы БПЛА уничтожили еще два автомобиля противника. Также они накрыли четыре укрытия оккупантов, вывели из строя их антенну и сожгли одну точку взлета вражеских БПЛА.

"Работаем на победу!" – отметили пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за предыдущие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1280 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 232 тыс. 90 человек. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

