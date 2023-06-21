'Стальной фронт' передал бойцам на донецком направлении современные дроны

Военные 110-й отдельной механизированной бригады получили три современных разведывательных дрона DJI Mavic 3. Передала технику компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной Фронт".

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Об этом сообщают на сайте компании.

"Дроны - это едва ли не самое важное оборудование для ребят этой бригады. Они обеспечивают разведку, а в некоторых случаях еще и уберегают жизнь наших военных. Поэтому, уверен, они пригодятся бойцам и будут надежно служить на поле боя", - отметил и.о.генерального директора АКХЗ Юрия Кциненко.

На донецком направлении ситуация достаточно напряженная, говорят бойцы. Так что такие дроны – это важная помощь для разведчиков.

"Это далеко не первая передача дронов от Метинвеста, и техника всегда качественная. Помогает нам в разведке, наводке артиллерии. Недаром говорят, что дроны это наши глаза - они помогают нам видеть ситуацию вокруг и прокладывать безопасные маршруты для пехоты. Поэтому благодарим за такую поддержку . Победа за нами", – говорит военнослужащий ВСУ по псевдо "Арфа".

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова Метинвест направил в поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1300 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 900 тепловизоров и спецтехники, 914 автомобилей, в том числе и "скорых". Для заправки техники предоставлено 1,3 млн литров горючего.