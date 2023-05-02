'Стальной фронт' передал бойцам на самом горячем направлении дроны, аккумуляторы и Старлинк

Украинские военнослужащие, которые обороняют нашу землю между Бахмутом и Авдеевкой, получили очередную партию помощи – два 2 коптера DJI Mavic 3 Fly More Combo, 3 зарядные станции EcoFlow и 1 Старлинк для обеспечения бесперебойной связи. Стоимость техники – около 400 тысяч гривен, передала ее бойцам компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Бойцы за технику благодарны, ведь дроны на передовой - это расходный материал, который помогает беречь жизнь, нанося врагу мощных ударов.

"Дрони необходимы, потому что сейчас идет технологическая война. И если у ребят есть "глаза" 24 на 7, то это спасает наши жизни и очень помогает уничтожать врага. Мы все отправим на передовые позиции, и ребята начнут работать. Мы постоянно получаем помощь от Стального фронта и очень благодарны", - говорит начальник штаба технической группы Азов Игорь Меденко.

В Метинвесте говорят, что скоро бойцам передадут еще больше необходимой техники и защиты.

"Сегодня мы приехали в отдельную штурмовую бригаду азовцев, мы системно с ними работаем. Сюда мы передавали укрытия (модульные укрытия из стали - Ред.), и сюда будем передавать новые разработки - укрытия техники, которые сейчас в Запорожье проходят тестирование. И дальше будем продолжать сотрудничество. Сегодня передали дроны, старлинки, экофлоу. Надеюсь, ребятам они пригодятся и будут приближать нашу победу", - говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Недавно бойцы на самых горячих направлениях также получили от "Стального фронта" 6 мощных дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения. Также им привезли противогазы, ведь в последнее время русская армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена оказывают помощь защитникам Украины. Лишь группа Метинвест передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.