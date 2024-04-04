"Стальной фронт" передал РЭБы для защиты людей во время эвакуации
Группа "Метинвест" от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передала четыре системы радиоэлектронной борьбы для автомобилей, которые будут эвакуировать жителей наиболее опасных районов с востока Украины.
Средства радиоэлектронной борьбы необходимы не только для военных действий, но и работы с гражданскими в наиболее опасных населенных пунктах на востоке страны. Например, чтобы запутать русские дроны и безопасно эвакуировать мирное население.
За спецоборудованием в "Стальной фронт" обратилась Авдеевская городская военная администрация.
"Системы РЭБ для автомобилей позволяют проводить безопасную эвакуацию местного населения и доставлять гуманитарные грузы для тех людей, кто для себя принял решение пока оставаться. Это оборудование себя очень хорошо зарекомендовало и спасло не одну жизнь", – прокомментировал представитель Группы "Метинвест" Юрий Кциненко.
Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, какие громады нуждаются в немедленной помощи.
"Мы получили от "Метинвеста" действительно полезное и нужное оборудование. Он будет использоваться на Авдеевском направлении. Не смотря не то, что город оккупирован, многие авдеевцы еще остаются в украинских селах близ города, в соседней Очеретинской громаде. Надо их обеспечивать и гуманитарной помощью, и осуществлять эвакуацию, которая на сегодняшний день еще продолжается", – рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
Сейчас в Донецкой области ведутся самые ожесточенные бои, и высокоэффективное оборудование сможет спасти и технику, и человеческие жизни.
Напомним, общая помощь бизнесов Рината Ахметова военным и гражданским с момента полномасштабного вторжения достигла 7,6 млрд грн.