'Стальной фронт' передал украинским бойцам уже более 800 единиц техники для связи

Украинские бойцы с начала войны получили уже 875 единиц техники для обеспечения надежной связи и построения сетей коммуникаций: 405 командирских и автомобильных радиостанций, 40 систем связи для бронетранспортеров М113, 30 ретрансляторов, 50 старлинков и 350 антенн.

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Эту технику военнослужащим бесплатно передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Одну из самых крупных партий помощи Метинвест отгрузил бойцам третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Это 100 командирских радиостанций и столько же автомобильных, более 200 антенн, роутеров и ретрансляторов. Также защитникам передали более 100 зарядных станций EcoFlow и специальную коммуникационную аппаратуру для бронетранспортеров. Общая стоимость предоставленного составила более 20 млн. грн.

Все эти принадлежности позволят построить надежную линию связи на передовой и повысить координацию военных при выполнении оперативных задач. Некоторые позиции были дефицитными на отечественном рынке, чтобы удовлетворить потребности военных, представители Метинвеста выходили на зарубежных поставщиков из США и Европы.

"В полевых условиях наличие связи и зарядных станций – залог бесперебойной передачи информации на всех уровнях, в частности между подразделениями. Современная техника помогает делать их действия скоординированными и четкими. Мы будем поддерживать ВСУ и в дальнейшем, до самой победы. Это принципиальная позиция Рината Ахметова, именно на этом строится деятельность Стального Фронта и Метинвеста", – отметил руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Напомним, с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов. Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.