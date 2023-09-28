'Стальной фронт' передал военным БпАК 'Сирко' и FPV-дроны на 4 млн грн

Очередную партию помощи получила рота огневой поддержки воинской части А3719. Это 230 FPV-дронов, 5 коптеров DJI Mavic 3Т, а также 3 дрона-разведчика Sirko общей стоимостью 4 млн грн. Ее передала бойцам компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Особенно интересна в этой передаче самолеты-разведчики Sirko - украинская разработка, которая уже вышла в серийное производство. Этот дрон способен найти врага на расстоянии даже в 65 км и вернуться назад. А в 25 км от оператора он может передавать потоковое видео в качестве 4К и дистанционно корректировать огонь.

Sirko имеет малый размер, малошумный и радионезаметный. И даже если враг умудрился его найти и заглушить – дрон не упадет: он оборудован инерционно-навигационной системой, позволяющей ему продлить миссию даже без использования GPS.

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"Группа Метинвест системно помогает "воздушными глазами" защитникам Украины. Это сделало компанию одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию. Однако мы не гонимся за подобным статусом. Наша главная цель – быть опорой Украины и сделать все для скорейшей победы", – рассказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил в поддержку ВСУ 2 млрд грн

Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил в поддержку войска 2 млрд грн. Кроме того, компания закупает и доставляет современную военную технику из-за рубежа, предприятия Метинвеста в Украине освоили производство изделий из стали для нужд армии – от бронепластин для амуниции до специальных мобильных укрытий.

В то же время, общая сумма, которую Ринат Ахметова направил на помощь армии и гражданским украинцам, выросла до 6 млрд грн.