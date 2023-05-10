'Стальной фронт' предоставил запорожским общинам 99 современных бронежилетов

Города в Запорожском регионе ежедневно страдают от обстрелов, но коммунальщики добросовестно выполняют свою работу. Именно поэтому люди, поддерживающие работу сфер жизнеобеспечения в городках области, получили защитную амуницию – 99 бронежилетов класса защиты 4+. Передала их компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Бронежилеты легкие, но имеют высокий класс защиты: у таких удобно выполнять работу и быть в безопасности.

"Наши коммунальщики делают действительно героические вещи. Они одними из первых ликвидируют последствия вражеских обстрелов, возвращают в изуродованные дома свет, воду, тепло – базовые вещи, необходимые для выживания. Чтобы сделать их важную работу безопасной, мы сегодня передаем 99 бронежилетов, изготовленных из стали Метинвесту. С благодарностью за их работу и пожеланиями безопасного труда - на благо общества", - рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Запорожстали" Олег Астафьев.

Служить бронежилеты будут в Пологовской, Ореховской, Гуляйпольской, Малиновский и Преображенской общинах. Как отметил Геннадий Тимченко, первый заместитель председателя Запорожской областной военной администрации, это уже не первая помощь от предприятий Метинвеста.

"Метинвест уже не впервые обеспечивает коммунальщиков бронежилетами. На наш запрос в компании отреагировали быстро и предоставили нам качественные, облегченные средства защиты. Они усовершенствованы, имеют хорошую и удобную плитоноску с системой быстрого сброса. Поэтому благодарим Метинвест за помощь", — отметил Геннадий Тимченко.

Напомним, что Метинвест с начала полномасштабной войны обеспечивает амуницией и украинских военных. В компании наладили производство бронеплит для обеспечения украинских защитников бронежилетами класса защиты 4+. Каждый 10-й украинский защитник служит в бронежилете, произведенном на предприятиях Метинвеста, или закупленном компанией. Суммарно компания передала уже более 150 тысяч бронежилетов и 25 тысяч касок.

Как известно, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже 1,3 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.