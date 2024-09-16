'Стальной купол': Турция успешно испытала новейшую систему ПВО SIPER-2. Видео

Турция успешно опробовала новейшую систему противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия SIPER-2, известную как "Стальной купол". Она защищает на большой высоте и расстоянии и может уничтожать крылатые ракеты, самолеты, беспилотники и другие воздушные угрозы.

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Официальный ввод в эксплуатацию SIPER-2 запланирован до конца 2024 года. Об этом сообщило издание Anadolu Ajansı.

Новейшую систему ПВО SIPER-2 разрабатывали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE. Система состоит из нескольких компонентов, включая зенитно-ракетный комплекс Sungur, систему ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерную установку.

Согласно заявлению Управления оборонной промышленности Турции, возможности системы были проверены с помощью центра управления огнем, канала передачи данных, системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2 во время огневых испытаний, проведенных 12 сентября в испытательном центре в Синопе с участием представителей Управления и вооруженных сил.

"Мы будем использовать данные, собранные в ходе испытаний, в исследованиях по развитию проекта", – отметил директор оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн.

Он подчеркнул, что система SIPER обеспечивает эффективную защиту на большом расстоянии и высоте, что способствует достижению цели по полной независимой защите границ страны.

По его словам, система SİPER будет способна поражать воздушные цели, такие как истребители, крылатые ракеты и боеприпасы класса "воздух-поверхность", а на более поздних этапах будут проведены исследования для получения возможности поражать баллистические ракеты.

Система ПВО SİPER включает планирование и координацию противовоздушной обороны, управление и распределение информации в рамках командования и управления, формирование единой воздушной картины.

Турецкий "Стальной купол" оснащен современной системой идентификации целей "свой-чужой", система имеет возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Турции провели боевое испытание нового беспилотника ANKA-3. БПЛА может атаковать цели боеприпасами класса "воздух-земля", поражать вертолеты, винтовые самолеты и БПЛА противника боеприпасами класса "воздух-воздух". Также дрон оснащен системой нейтрализации радиолокационных излучений противника и систем ПВО.

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