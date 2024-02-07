newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Стало известно, какое оружие Эквадор хочет передать Украине через США. Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
228
Стало известно, какое оружие Эквадор хочет передать Украине через США. Фото

Эквадор в рамках соглашения с Соединенными Штатами о передаче оружия советского производства в обмен на современное, передаст Америке зенитно-ракетные комплексы "Оса". Эти ЗРК из США переправят в Украину.

Как пишет Infodefensa, в США отправят шесть ЗРК SA-8B Gecko по классификации НАТО. Это и есть советские ЗРК ОСА-АКМ.

Соглашение Эквадор предусматривает не только поставки в США старых ЗРК в обмен на новые американские системы, а также процессы обучения, поддержки и поставок запасных частей. Однако какие именно системы будут переданы в Эквадор, не сообщается.

Зато известно, что машины, которые отдадут Украине, находятся на балансе боевого авиаполка №21 "Таура". Это либо вариант 9К33М2 ОСА-АК, либо вариант АКМ. В Эквадор эти ЗРК в свое время попали именно из Украины.

Издание добавляет, что хотя с начала вторжения РФ Украина потеряла 18 таких систем, три из них еще ремонтопригодны. Кроме того, ВСУ уничтожили шесть и захватили еще шесть таких ЗРК у РФ.

Стало известно, какое оружие Эквадор хочет передать Украине через США. Фото

Что такое ЗРК ОСА-АКМ

Это всепогодный автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для прикрытия сил и средств пехоты во всех видах боевых действий. На вооружение ЗРК был поставлен еще в октябре 1971 года. В РФ на конец 2007 года на вооружении находилось более 400 таких машин.

В Украине на вооружении были ЗРК ОСА-АКМ, переработанные в "Укррадарпроекте". Украинская модернизация ЗРК позволяла получать внешние целеуказания от внешнего командного пункта в радиусе 90 км и работать на значительной удаленности от внешнего командного пункта.

Стало известно, какое оружие Эквадор хочет передать Украине через США. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, после решения властей Эквадора передать Штатам военную технику советского производства для использования в Украине, МИД России сразу же осудил эту инициативу и назвал ее "безрассудным нарушением контракта".

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эквадор занимал последовательную проукраинскую позицию. В частности, на мероприятиях инаугурации новоизбранного лидера Аргентины Хавьера Милея президент Эквадора Даниэль Нобоа встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, где подтвердил приверженность своего государства дружеским отношениям с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!