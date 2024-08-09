Стало известно, какой ракетой враг попал в ТЦ в Константиновке

Армия России нанесла авиационный удар по Константиновке Донецкой области ракетой Х-38. Она попала в торговый центр, вследствие прилета погибли по меньшей мере 11 человек, несколько десятков получили ранения.

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Тип использованной оккупантами ракеты назвал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Установлено, что враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет", – написал он в официальном Telegram-канале.

Девять погибших и 26 раненых – таковы оперативные данные об ударе по состоянию на 14:00, сообщил Филашкин.

Руководитель МВД Игорь Клименко по состоянию на 13:52 обнародовал другие данные: десять погибших и 35 раненых.

По данным Офиса генпрокурора на 14:49, вследствие удара по ТЦ в Константиновке, по меньшей мере 11 человек погибли и 37 ранены.

По предварительным подсчетам, кроме этого супермаркета, повреждены четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, "Новая почта", торговые павильоны и 12 автомобилей.

"Органы власти, полиция, спасатели, медики продолжают работать на месте этого преступления", – информировал руководитель Донетчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 11 часов дня 9 августа военные РФ нанесли мощный удар по ТЦ в Константиновке Донецкой области. На месте вспыхнул сильный пожар.

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