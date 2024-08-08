Россияне утром обстреляли Константиновку в Донецкой области: погибли двое гражданских. Фото

Российские оккупационные войска утром 8 августа обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли 2 человека.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Отмечается, что оккупанты попали в частный сектор.

По предварительной информации, во время атаки враг применял артиллерию. На месте ушиба полиция документирует все обстоятельства этого преступления.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 8 августа, Херсон снова оказался под вражеским огнем. Оккупанты нанесли удары по жилым домам, в результате чего есть разрушенные. Один из домов, по которому "прилетело", полностью разрушен.

Напомним, что войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донбасса. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей. Еще один человек пострадал из-за действий оккупантов.

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