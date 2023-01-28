Стало известно, когда Испания передаст Украине танки Leopard 2

Танки Leopard 2 A4, которые Испания поставит в Украину, прибудут в нашу страну к весне. Перед этим они пройдут процесс доведения до должного состояния.

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Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в подразделения испанских войск, дислоцированных в Латвии в рамках развертывания миссии НАТО в этой стране, сообщил испанский вещатель RTVE.

Роблес добавила, что танки, которые будут переданы Украине, не используются вооруженными силами Испании и находятся на хранении на базе в Сарагосе.

В то же время, министр не назвала количество танков, которые запланировано передать.

"Испания, в координации и на основе встреч с партнерами и союзниками, внесет свой вклад с Leopard, которые должным образом будут работать, и для этого у нас будет поддержка промышленности. Речь идет не только об отправке боевых машин, но и обучении экипажей и техническом обслуживании", – заявил Роблес.

"Мы собираемся провести необходимый ремонт. Подход союзников заключается в том, что это будет весной. До этого физическое присутствие Leopards не будет нужно, и мы собираемся использовать это время для тренировок," – сказала Роблес.

Министр обороны Испании добавила, что Германия направила Испании письмо с просьбой сотрудничать в подготовке украинских экипажей.

Роблес также отметила, что лучший способ внести вклад в мир – это помочь украинцам. Она подчеркнула, что единственный, кто виноват в этой войне – это Путин.

"Когда союзники отвечают на просьбу Украины, это потому, что они считают, что это лучший способ помочь украинскому народу. Единственный человек, ответственный за эту войну, – это Путин", – подчеркнула министр.

Кроме того, Испания предоставляет определенное количество Leopard E2 для миссии НАТО в Латвии. Роблес отметила, что ее страна впервые разворачивает такие средства за границей.

Испания имеет 347 боевых танков Leopard, из которых 108 — модели 2A4, которые страна купила у Германии в 1990-х годах, они являются старейшей моделью в эксплуатации. Остальные Leopard – испанской версии 2E, одни из самых современных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маргарита Роблес заявляла, что Украина может получить от Испании 53 танка Leopard 2 A4.

25 января Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А и разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.

Уже официально объявлено, что Украина получит от Германии не менее 14 танков Leopard 2А6. Общее количество "Леопардов", которые западные союзники готовы передать Украине, – около сотни боевых машин.

OBOZREVATEL также собрал информацию о том, какие западные страны и сколько танков готовы передать, чтобы помочь украинскому народу одолеть российских захватчиков.

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