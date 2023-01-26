Стало известно, сколько танков Leopard 2 может передать Украине Испания

Украина может получить от Испании 53 танка Leopard 2 A4. Эти боевые машины хранятся на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

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Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на встрече шести стран, имеющих в своем арсенале немецкие танки Leopard 2, сообщил испанский телеканал RTVE. Встречу созвал новый министр обороны Германии Борис Писториус

Маргарита Роблес сказала, что Мадрид готов предоставить Киеву "леопарды" и призвала союзников по НАТО сделать то же самое.

"Есть четкая цель, чтобы война скорее закончилась, чтобы наступил мир. Речь идет о скоординированной работе, которой мы поддерживаем Украину, потому что мы понимаем, как нужно поддерживать мир", – сказала Маргарита Роблес.

По словам министра обороны Испании, 53 танка Leopard 2 A4, которые Мадрид готов передать Украине, сейчас находятся в Сарагосе, но не все они исправны.

"Некоторые из них не могут быть использованы, мы собираемся проанализировать, какие из них можно переоборудовать", – отметила Роблес.

Отметим, что танки Leopard 2 A4 являются более старой, стандартной моделью для многих европейских стран. Испания имеет 108 таких танков, часть из них находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 – законсервированы на военной базе в Сарагосе.

Такие подсчеты, как сообщил Reuters, сделал эксперт по безопасности и обороне Феликс Артеага из аналитического центра Elcano.

Некоторые из этих танков в худшем состоянии, чем другие, поэтому они использовались на запчасти.

Испания уже оценила потребности в капитальном ремонте. Германия и Украина согласились со стоимостью, которая будет оплачена из специального фонда, и оценили, что работы могут начаться в течение двух месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А и разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.

Уже официально объявлено, что Украина получит от Германии не менее 14 танков Leopard 2А6. Общее количество "Леопардов", которые западные союзники готовы передать Украине составляет около сотни боевых машин.

OBOZREVATEL также собрал информацию о том, какие западные страны и сколько танков готовы передать, чтобы помочь украинскому народу одолеть российских захватчиков.

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