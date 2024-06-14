'Стандартный набор агрессора': в ОП и МИД ответили на 'план' Путина по завершению войны

Появление за день до начала Глобального саммита мира ряда заявлений от российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что Москва действительно боится настоящего мира и пытается подорвать дипломатические усилия, направленные на его достижения. А попытка главы Кремля выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им же войны просто абсурдна.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. А в Офисе президента "расшифровали" слова Путина по поводу завершения войны, назвав их "стандартным набором агрессора".

"Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательно время их озвучивания. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом мероприятии", – говорится в сообщении.

В МИДе пояснили, что цель этих манипулятивных заявлений Путина – ввести в заблуждение международное сообщество.

"Убеждены, что все миролюбивые страны, уважающие Устав ООН и искренне стремящиеся к восстановлению мира в Украине, прекрасно осознают реальные мотивы российских заявлений и не допустят ввести себя в заблуждение. Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. Он прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на Глобальном саммите мира в Швейцарии, станет первым практическим шагом к справедливому миру.

В МИДе также назвали "абсурдной" попытку Путина выставить себя в роли миротворца.

"Именно он спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками самую большую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, которая подрывает основы международного правопорядка и Устава ООН", - подчеркнули в ведомстве.

На "мирное предложение" Путина ответили также и в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя условия российского диктатора, заявил, что у России нет желания прекращать войну, а выдвинутые предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии". Об этом он написал в микроблоге X.

По словам Подоляка, заявление Путина о завершении войны не содержит никаких новых мирных предложений, он в очередной раз озвучил "стандартный набор агрессора".

"Содержание вполне конкретное, крайне оскорбительное для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - написал советник главы ОП.

По мнению Подоляка, фактически предложение Москвы выглядит так:

Отдайте свои территории;

Откажитесь от суверенитета и субъектности;

Оставьте себя беззащитными, отказавшись от вступления в союзы;

Немедленно упраздните все санкции, чтобы Россия могла наполнять свою милитаризованную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру;

Срочно исправьте неудачи России на средства Украины.

По его словам, этот план отнюдь не свидетельствует о желании закончить войну.

"Зато есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах. Это все полное профанирование", - добавил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия переговоров с Украиной для завершения войны и попытался угрожать. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей.

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