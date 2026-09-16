"Станет сложнее": военный рассказал о ситуации на Покровском направлении и объяснил, как на нее повлияет мобилизация в РФ. Карта

На Покровском направлении россияне продолжают штурмовать позиции Сил обороны. Они используют старую тактику небольших пехотных групп — и пока защитникам удается уничтожать врага, не давая ему проникнуть в тыл.

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Впрочем, если Россия всё-таки проведет мобилизацию и существенно увеличит количество штурмовых групп – делать это украинским воинам будет значительно сложнее. Об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" рассказал старший офицер по связям 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка "Степові хижаки" Тарас Мышак.

Что происходит сегодня на Покровском направлении

На Покровском направлении враг сохраняет активность. Россияне пытаются штурмовать украинские позиции – правда, преимущественно небольшими пехотными группами. О механизированных штурмах здесь практически не слышно уже довольно давно.

"Это преимущественно одиночные, иногда по двое, российские штурмовики, которые пытаются проникнуть в межпозиционное пространство, зайти в тыл, просочиться между нашими позициями", — рассказал Мишак.

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По словам офицера, украинские военные успешно сдерживают продвижение захватчиков.

"Но мы успешно их останавливаем с помощью дронов: ведем постоянное наблюдение, выявляем врага и уничтожаем его. Обычно стараемся делать это еще на подступах к нашей пехоте", – отметил Мишак.

Как может повлиять на ситуацию на Покровском направлении мобилизация в РФ

Офицер считает, что если Кремль все-таки объявит в России мобилизацию, это добавит работы защитникам.

"Думаю, из-за российской мобилизации станет немного сложнее, поскольку штурмовых групп явно станет больше. Но не считаю, что это критически переломит ситуацию, потому что мы понимаем, к чему готовиться, и у нас есть много экипажей, которые над этим работают", – сказал старший офицер по связям.

Мишак подчеркнул, что для изменения ситуации в пользу Украины необходимы дополнительные люди и вооружение.

"Что может переломить ситуацию? Конечно, больше людей, больше оружия – это может переломить ситуацию в нашу пользу. Но пока что конкретно наша бригада не говорит о каких-либо наступательных действиях. Будет приказ сверху – тогда будем это обсуждать. А сейчас мы стоим и держим оборону", – подытожил офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу мобилизации России.

Глава государства считает, что Кремль может начать её после выборов в госдуму РФ, которые состоятся в конце августа. До этого Москва будет всячески отпираться от таких намерений, чтобы не спровоцировать недовольство населения перед голосованием.

При этом мобилизацию россиян могут начать как открыто, так и скрытно.

По словам Зеленского, Москва рассчитывает мобилизовать около 300 тысяч новобранцев.

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