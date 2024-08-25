"Станут законными целями для ВСУ": МИД Украины призвало Беларусь отвести ее войска от границы

Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредоточивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Министерство иностранных дел нашего государства призвало Минск "не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы" и отвести войска.

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Соответствующее заявление пресс-служба украинского МИД обнародовала вечером 25 августа. По данным нашей разведки, в пограничье зафиксированы также наемники бывшей ЧВК "Вагнер".

"Проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом", – указали в ведомстве.

Дипломаты призвали "прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня".

Наша страна никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против беларусского народа.

Однако, в случае нарушения границы, Украина использует все необходимые меры для самообороны, и все скопления войск, объекты и пути поставок в Беларусь станут законными целями для ВСУ.

Напомним: Минск с 10 августа направляет к беларусско-украинской границе дополнительные войска и технику.

По информации "Беларускі Гаюн", РБ перебросила ближе к границе по меньшей мере 1100 человек л/с. Это минимальная подтвержденная численность войск созданной группировки (согласно информации, известной по состоянию на 23 августа).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Россия, столкнувшись с острым дефицитом военной техники на фронте, обратилась с экстренной просьбой о помощи к Беларуси. Александр Лукашенко распорядился передать часть техники из действующих подразделений армии РБ.

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