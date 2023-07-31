Стараются угодить: в оккупированном Мелитополе российские продавцы начали переходить на украинский – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье открывается все больше новых торговых точек в закрытых ранее украинских сетевых магазинах и частных лавочках. Вместе с тем российские торгаши начали переходить в общении с покупателями на украинский язык.

Видео дня

Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь", ссылаясь на рассказы жителей. По их словам, у них возникает чувство, как будто бы приезжие стараются угодить местным и вроде как заглаживают свою вину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в районе магазина "Елена" в помещение бывшего сетевого супермаркета "Простор" свой товар завез владелец из РФ. Он вкладывался минимально: мебель в магазине оставил прежней и только разложил для продажи постельное белье, тапочки, косметику и прочий мелкий товар для дома.

"Теперь эта торговая точка больше напоминает магазин из серии как было при Украине – "Все по 5 гривен". Какой-то хаос с товаром. Продавцы говорят, что сменился владелец. Торгуют натуральным барахлом", – рассказали мелитопольцы.

Также добавили, что на местном Таврическом рынке внутри практически не осталось прежних торговцев, а за лотками уже мелькают новые лица со своим товаром – специями, мясными продуктами.

Неизменными там остались бабульки, торгующие с тротуара ягодами, фруктами, цветами, зеленью. Правда, в последнее время их потеснили "гастролеры азиатской внешности", которые по большей части торгуют постелью, носками, бельем.

Издание отмечает, что цены такого товара мелитопольцы считают приемлемыми, а качество – хвалят. Более того, говорят, что российские торгаши за прилавками на рынках города стараются вести себя вежливо и даже переходят на украинский.

"Такое чувство, что они стараются угодить местным, вроде как вину свою заглаживают. В конце за покупку говорят "дякую" на украинском. Маркетинговый ход такой, что ли", – предположили жители.

По данным "РИА-Мелитополь", после масштабной национализации оккупационное министерство имущественных и земельных отношений, которым по большей части руководит не министр, а его заместитель – крымчанин Андрей Козенко, приступило в городе к раздаче чужого имущества. Этот процесс российские захватчики называют "введением временной администрации". По их утверждениям, имущество передается "на время": при желании "министерство" его может забрать у одного владельца и передать другому.

"Коррупционную схему, как вы понимаете, никто не отменял. Примечательно, что официально предлогом для отъема национализированного имущества у своих же могут быть завышенные цены на товары. А неофициальных причин сколько хочешь и какие угодно. Временными администраторами, как правило, становятся жители Крыма, "Л/ДНР" и России. Они по большей части нанимают на работу не местных, а своих приезжих россиян, которым можно доверять", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что военные РФ продолжают совершать свои зверские поступки в отношении украинцев на временно оккупированных территориях. В Мелитополе оккупанты перешли на новый этап фильтрации граждан, наказывая их за фото и музыку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!