Стармер: нужно посадить Россию за стол переговоров, но нельзя разрешить ей диктовать свои условия

Российскую Федерацию нужно посадить за стол переговоров. Но нельзя позволить ей диктовать свои условия.

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Такое заявление премьер-министр Кир Стармер сделал по итогам саммита в Лондоне. Впрочем, политик подчеркнул, что Евросоюз не будет признавать договоренности типа "Минских".

"Конечно, нам нужно посадить Россию за стол переговоров, но мы не можем позволить ей диктовать свои условия. Иначе мы не сделаем никакого прогресса. Вы знаете, чтобы это соглашение произошло, это соглашение должно быть хорошо защищено", - подчеркнул Стармер.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны Украины в кредит.

Саммит в Лондоне

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании надеются, что эта встреча должна позволить приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве. Инициатором выступил премьер-министр Кир Стармер. OBOZ.UA следил за событием и передавал главные положения участников.

По данным западных СМИ, Зеленский в Лондоне может получить обещание поддержки европейских лидеров, которое они выражали как до, так и после его встречи с президентом США в Белом доме 28 февраля. В частности, от Стармера и других европейских лидеров, "сталкивающихся с острым вопросом", смогут ли они взять на себя шефство в обеспечении Киева оружием и финансами до начала любых возможных мирных переговоров.

Стармер надеется, что 2 марта европейские лидеры предложат более конкретные средства для поддержки Украины, а также попытаются восстановить возможное мирное соглашение с РФ, убедив Трампа в том, что Европа может выступить в защиту.

Кроме того, западные обозреватели ожидают, что некоторые лидеры могут побуждать Зеленского вернуться к переговорам с американским президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера. В их присутствии министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

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