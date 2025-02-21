Статистика показательна: в ГУР раскрыли данные о поиске россиянами своих родных, пропавших на войне против Украины

В январе 2025 года количество обращений к проекту "Хочу найти" по поводу пропавших без вести военнослужащих ВС РФ в Курской области возросло на 29%. Силы безопасности и обороны Украины продолжают там уничтожать и брать в плен врагов, которых россияне теперь пытаются отыскать.

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О показательной статистике сообщили в ГУР Минобороны. Отмечается, что с начала Курской операции (с августа 2024 года) в проект поступило 3081 обращение о пропавших там без вести солдатах армии агрессора, из них 691 – в течение января 2025-го.

Так, были определены топ-10 подразделений ВС РФ по количеству обращений по поводу пропавших без вести военнослужащих на Курщине:

– 810-я бригада морской пехоты, в/ч 13140;

– 488-й мотострелковый полк, в/ч 12721;

– 155-я бригада морской пехоты, в/ч 30926;

– 30-й мотострелковый полк, в/ч 72162;

– 51-й парашютно-десантный полк, в/ч 33842;

– 11-я десантно-штурмовая бригада, в/ч 32364;

– 83-я десантно-штурмовая бригада, в/ч 71289;

– 9-й мотострелковый полк, в/ч 38838;

– 40-я бригада морской пехоты, в/ч 10103;

– 234-й десантно-штурмовой полк, в/ч 74268.

"За 13 месяцев работы в проект "Хочу найти" поступило уже 60 600 запросов по поводу пропавших без вести военнослужащих армии государства-агрессора России. Указанное количество не включает погибших и в два-три раза меньше общего количества пропавших без вести россиян, ведь еще не все родственники оставили заявки на поиск", – пояснили специалисты.

Также подчеркнули, что "Хочу найти" – это отдельный проект Координационного штаба по обращению с военнопленными, который начал работу с января 2024 года для содействия проведению обменов военнопленными.

Проект предоставляет информацию о пребывании военных ВС РФ в Украине как взятых в плен во время войны, что позволяет их родственникам добиваться от российских властей предоставления статуса военнопленных, включения их в списки на обмен, а также проведения этих обменов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ГУР опубликовал радиоперехват, в котором жительница Брянской области РФ жаловалась на значительное количество "пропавших без вести" на войне в Украине военнослужащих российской армии. Она описала случаи и указала на тщетные попытки родственников разыскать этих оккупантов.

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