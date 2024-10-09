'Статус-кво на данный момент': эксперт объяснил, почему вступление в НАТО без оккупированных территорий не будет считаться отказом от них

Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не будет считаться отказом от них. Идея об этом, активно обсуждаемом на международном уровне, скорее отражает текущий статус-кво, а не изменение позиции Украины относительно своих территорий.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Он опроверг, что речь идет якобы об отказе от ТОТ.

"Здесь действительно очень много дискуссий, очень много информации, но важный нюанс, когда речь идет об идее раскрыть зонтик НАТО над территорией не оккупированной Украины, а над свободной Украиной, а оккупированные территории, вопросы с ними перенесены на будущее, это возвращение по дипломатическому пути или военным путем, но без участия стран НАТО, фактически так почему-то говорится, что это отказ от территории. Собственно, это, скорее, признание статус-кво на данный момент, потому что есть несколько нюансов", – сказал он.

Леонов подчеркнул, что по украинскому законодательству невозможно отказаться от территории, поскольку Конституция предусматривает, что территория Украины неприкосновенна и целостна. Изменения территориальных границ могут происходить только через общенациональный референдум. Следовательно, юридически Украина не может отказаться от своих оккупированных территорий.

Идея, обсуждаемая среди западных партнеров, заключается в том, что НАТО может распространить свои гарантии безопасности на неоккупированную часть Украины, оставляя вопрос возвращения оккупированных территорий открытым для решения в будущем дипломатическим или военным путем. Это не означает отказ от оккупированных земель, а скорее признание того, что сейчас ситуация остается нерешенной.

"Уже на западе даже говорят об исторических прецедентах, например, Западный и Восточный Берлин, это союз Японии и Соединенных Штатов, где Соединенные Штаты распространяют гарантии для Японии только на ее свободы территории, но не учитывают Курильские острова. Вообще говоря, вокруг этого идут разговоры", – объяснил эксперт.

Леонов считает, что этот подход может стать сигналом для России, в частности кремлевского диктатора Владимира Путина, о том, что Украина может вступить в НАТО, даже если часть ее территорий будет оставаться под оккупацией. Это может осложнить планы Кремля на содержание этих территорий и блокирование вступления Украины в Альянс.

Важным аспектом вступления в НАТО, даже при оккупации части территорий, является то, что гарантии безопасности покроют неоккупированные регионы Украины, что сделает невозможными удары ракетами и дронами по этим территориям со стороны России.

"Здесь варианты, которые важны и очевидно, что поскольку эту идею обсуждают и Столтенберг, выступивший, когда ушел с должности, а это на достаточно высоком уровне, и говорит о том, что идея есть. Насколько она будет и как быстро реализована, трудно сказать, потому что здесь мы должны понимать, что Украина тоже должна выполнить большое домашнее задание, чтобы присоединиться к НАТО, и верховенство прав и свобод слова, и реформы и так далее", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Столтенберг заявил, что принять Украину в НАТО вполне возможно, даже если часть ее территории временно оккупирована. По его словам, этим блок даст Украине крепкие гарантии, которые будут распространяться не на всю ее международно признанную территорию.

Напомним также, 1 октября Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО, сменив на этом посту Столтенберга. Премьер Нидерландов ушел в отставку после рекордных 14 лет во главе правительства. Он является сторонником Украины и ее борьбы против РФ.

3 октября Рютте посетил Киев. В рамках визита он заявил, что Украина остается главным приоритетом НАТО, а ее путь к членству в Евросоюзе должен быть необратим.