Украина может стать членом НАТО даже с оккупированными территориями: Столтенберг сделал громкое заявление

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принять Украину в Альянс вполне возможно, даже если часть ее территории является временно оккупированной Россией. Этим блок даст Украине крепкие гарантии, которые будут распространяться не на всю ее международно признанную территорию.

Видео дня

Такое заявление экс-генсек сделал в интервью Financial Times. Он считает такой сценарий вполне реальным.

По словам Столтенберга, в случае Украины существуют способы решить проблему применения статьи 5 Устава НАТО о коллективной безопасности ("нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом"). К примеру, гарантии, которые определяет эта статья, будут предусматривать защиту только части украинской территории.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но США имеют гарантии безопасности для Японии, которые не распространяются на Курильские острова, которые страна считает японской территорией, контролируемой Россией", – сказал он.

Есть и другой пример – послевоенная Западная Германия, которую начал защищать Альянс, а Восточную – нет.

Бывший генсек НАТО отметил, что в контексте Украины необходим предел, определяющий, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы.

"Это может быть линия, которая не обязательно совпадает с международно признанной границей", – считает он.

Такой подход, уверен Столтенберг, может снять обеспокоенность Штатов и ФРГ, которые сейчас не хотят принимать Украину в НАТО из-за опасений, что втянутся в войну с Россией.

После президентских выборов в США усилия по завершению войны в Украине получат новый импульс, "появится какая-нибудь новая инициатива" с целью найти выход из тупика, считает Столтенберг.

"Это могут быть попытки начать движение на поле боя в сочетании с движением вокруг стола переговоров", – добавил он.

Напомним, 1 октября Марк Рютте официально приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Премьер-министр Нидерландов, ушедший в отставку с поста в этом году после рекордных 14 лет во главе правительства, является сторонником Украины и ее борьбы против российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября Рютте прибыл с визитом в Киев и заявил, что Украина остается главным приоритетом Североатлантического альянса. Кроме того, по его словам, путь Украины к членству в Европейском Союзе должен быть необратим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!