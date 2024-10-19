Стефанишина о приглашении Украины в НАТО: никаких дискуссий, только в границах 1991 года

Территориальные компромиссы в контексте вступления Украины в НАТО не обсуждаются. Киев готов рассматривать приглашение в альянс исключительно в границах 1991 года.

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В то же время стоит понимать, что членство Украины в НАТО возможно только после завершения войны. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, принятие Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не обсуждалось, поэтому приглашение в альянс рассматривается только в границах 1991 года. Также Стефанишина подчеркнула, что членство Украины в альянсе возможно только после завершения российско-украинской войны. Однако во время приглашения в военный блок ситуация может меняться.

"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать, это вопрос физической совместимости. Но это позже. Сейчас приглашение, и оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", – объяснила Стефанишина.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что странам НАТО необходимо будет обсудить условия, на которых Украина получит приглашение на членство в альянсе. При этом он подчеркнул, что в НАТО существуют "очень разные мнения" по вопросу присоединения Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что организация работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Победа нашей страны в войне, развязанной Россией, – это "жизненно важно для нашей общей безопасности", сказал он

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что официальное приглашение Украины в НАТО является "единственным способом" остановить войну и обеспечить выживание страны. В связи с этим Зеленский призвал западных партнеров поддержать его план завершения войны.

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