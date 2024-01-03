'Стекло застряло в стенах': жительница Харькова показала разгромленную российским ударом квартиру и жуткий вид из окна. Видео

Жительница Харькова показала последствия российского обстрела утром 2 января в своей квартире и за окном. Жилье женщины разрушено, стекло вылетело из рам и застряло в стенах, однако, к счастью, ее семья уцелела.

Видео дня

Фото и видео разрушений харьковчанка опубликовала на странице и в stories Instagram. На опубликованных кадрах видно, что жилой дом вследствие прилета был сильно поврежден, а на дворе – побиты автомобили и разрушены гаражи.

На момент съемки видео возле дома догорал пожар.

"2 января нас и других харьковчан разбудил российский "Искандер". Самые страшные мгновения были, пока не забежали к сыну в комнату и не убедились, что он жив. Стекло застряло в стенах, от шока не понимаешь, куда бежать и что делать" , – рассказала жительница Харькова.

Она добавила, что она и ее родные целы и не нуждаются в помощи, и призвала донатить защитникам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 января армия России атаковала ракетами жилые кварталы Харькова. Вследствие обстрела были повреждены многоэтажные жилые дома и десятки авто. По информации мэра Игоря Терехова, враг применил ракеты "Кинжал". Один человек погиб, еще более 60 ранены, в том числе несколько детей.

– Украинская призер Олимпиады Марта Федина рассказала про обстрел Харькова. Она со своей командой сначала сидела в укрытии бассейна, а затем поехала помогать друзьям, которые чудом выжили после попадания ракеты, но остались без дома.

– Вечером 2 января оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300. Вследствие обстрела есть разрушения гражданской инфраструктуры, в частности школы и детского сада.

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