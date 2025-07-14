'Стена упала': мужчина, пострадавший от вражеской атаки на Полтавщину, рассказал о моменте взрыва. Фото

Житель Полтавской области, который пострадал в результате российской атаки ударными беспилотниками 13 июля, рассказал о моменте взрыва. Все произошло настолько быстро, что Александр Белоус даже не успел среагировать.

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Об этом сообщает "Суспільне". У мужчины ранена нога и другие незначительные травмы.

По словам пана Александра, во время вражеского обстрела он находился дома.

"В доме был, сидел на диване. Взорвалось – и все, что тут рассказать. Тут секунда дела. Вылезал, потому что тут никак было выйти. Оно все – стена упала и шкаф упал. И перекрыло выход", – рассказал пострадавший.

Утром мужчина собирался на перевязку, а потом планировал расчистить свое жилье от обломков и привести в порядок хотя бы одну комнату, чтобы жить там.

Дом Александра Белоуса находится в аварийном состоянии, и, по его словам, что-то "упасть на голову" может в любую минуту.

Напомним, российские захватчики в понедельник, 14 июля, трижды атаковали ударными дронами Сумы. Удар пришелся по одному из учебных заведений города, а также по медицинскому учреждению.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июля войска российской оккупационной армии совершили очередную массированную атаку на Сумскую и Харьковскую области. Есть погибшие, раненые, повреждены десятки зданий.

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