Оккупанты ударили по учебному заведению в Сумах: есть раненые

Российские оккупационные войска утром в понедельник, 14 июля, атаковали ударными беспилотниками Сумы. Вражеский удар пришелся по одному из учебных заведений города.

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По предварительным данным, есть раненые. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на своем канале в Telegram.

"Вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады. В результате атаки есть раненые. Также повреждены здания", – отметил он.

Григоров добавил, что на месте работают соответствующие службы. "Выясняем детали и масштабы разрушений", – подчеркнул глава ОВА.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь также подтвердил, что был удар по крыше одного из учебных заведений города. По его словам, оккупанты атаковали областной центр "Шахедами".

"Только что произошел прилет "Шахеда" по одному из учебных заведений. Есть раненый. Возле меня сидит парень, у него ранена нога. Везем в больницу", – проинформировал он.

Отметим, что около 11:00 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА на Черниговщине и Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумскую и Харьковскую области. Есть погибшие, раненые, повреждены десятки зданий.

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