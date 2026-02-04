'Стертое с лица земли': ВСУ показали, как выглядит село Ивановское в Донецкой области. Видео

Поселка Ивановское в Донецкой области пока практически нет – страна-агрессор Россия почти стерла его с лица земли. Здесь нет не только людей: в Ивановском не осталось ни одного уцелевшего здания.

Как сейчас выглядит поселок, показали бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Это – очередное видеодоказательство очередного преступления российских оккупантов в Украине.

Цель – гражданские

"Разрушенные дома. Сожженные улицы. Пустые дворы. Здесь были люди, их дома и обычная жизнь. И Россия уничтожает украинские села, стирая их вместе с мирным населением. Это не боевые действия – это преступление", – отмечают в 5 ОШБр.

Причем для российских захватчиков первоочередная цель – именно гражданские люди, подчеркивают украинские защитники.

Оккупация Ивановского

Ивановское – село Бахмутской городской громады Донецкой области. Российским захватчикам важно было захватить этот поселок, потому что через него проходит трасса Константиновка-Бахмут.

Расстояние от Ивановского до Краматорска – 50 км; до города Бахмут – всего семь км.

В июне 2024 года село Ивановское было полностью оккупировано.

Пятая ОШБр

Пятая отдельная штурмовая Киевская бригада – это соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, образованное еще в марте 2022 года. Сначала это был 5-й отдельный штурмовой полк с местом постоянной дислокации в Киеве.

Полк участвовал в боях за Лисичанский НПЗ, Северск, Углегорскую ТЭС и боях за Майорское. Был привлечен к Бахмутской битве, где воевал вместе с морской пехотой и силами Нацгвардии. А когда полк пополнил батальон "Айдар", соединение было переформировано в 5-ю отдельную штурмовую бригаду.

В сентябре 2023 года 5 ОШБр принимала участие в освобождении села Клещеевка, которое расположено возле Бахмута. После этого бригада получила почетное наименование "Киевская".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор в течение января 2026 года достигла значительно меньшего продвижения в Украине, чем в конце 2025-го. За указанный месяц противник оккупировал лишь 245 км² украинской территории, что вдвое меньше, чем в декабре или ноябре. Причем штурмовые действия оккупанты проводили с той же самой интенсивностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!