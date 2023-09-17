Где расположена Клещиевка, которую освободили Силы обороны: карта

В воскресенье, 17 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины окончательно освободили Клещиевку Донецкой области. Российских захватчиков из населенного пункта в семи километрах от Бахмута выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Как показывает карта, Клещиевка слишком близко от города-крепости, за который идут тяжелые бои с самого начала российской войны в Украине. Враг прилагал значительные усилия, чтобы удержаться в этом населенном пункте (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Как ранее отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ, Илья Евлаш, потеря Клещиевки может стать для оккупантов роковой. Таким образом, линия фронта может испытать значительные изменения.

Кроме того, у россиян было три ключевых мотива для удержания своих позиций в районе Клещиевки. Это высоты, важные логистические маршруты и фланги Бахмута.

"Все это в комплексе играет очень большую роль на участке фронта Восточной группировки войск. Поскольку потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на карте, как будет выглядеть линия столкновения", – отметил Евлаш.

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Также освобождение Клещиевки откроет возможность нашим защитникам продолжать наступление в тыл противника, атаковать командные пункты и склады, где находятся боеприпасы и горюче-смазочные материалы врага.

В итоге у оккупантов будет существенно усложнена логистика, что в свою очередь будет отражаться на количестве их обстрелов и в целом на обеспечении военной группировки российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам воинов, противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб украинским защитникам.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, держащими государственный флаг и боевые знамена своих подразделений, на фоне разрушенного здания. Он написал, что "Украина всегда возвращает свое".