STING Baza становится ретранслятором под конкретный бомбер при индивидуальной доработке, – Юрий Голик

Бомберы и дроны-камикадзе работают на разных радиочастотах – это зависит как от производителя, так и от ситуации на конкретном участке фронта. Поэтому изготовить ретранслятор, который мог сопровождать все без исключения типы беспилотников в боевых вылетах, невозможно. А вот создать для него базовую платформу – да. Это сделала команда инженеров, которую вместе с партнерами сформировал предприниматель и волонтер Юрий Голик. STING Baza уже передали одной из военных бригад.

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Исходя из своих конкретных потребностей подразделение может превратить STING Baza в ретранслятор с индивидуальными характеристиками. Сама конструкция и оборудование носителя на самом деле являются заготовкой для последующего апгрейда. Однако у коптера достаточно высокие базовые характеристики, которые позволяют ему выполнять миссии продолжительностью 40-45 минут. В прошивке дрона уже стоит система Ardupilot. Также он оборудован видео 3.3, аккумулятором 6S3P и радиоприемником TBS 915 diversity.

"Создать универсальный ретранслятор для всех дронов невозможно. Поэтому по просьбе военных мы сконструировали для них базовый носитель, а уже ретрансляционное оборудование каждое подразделение сможет установить под себя. У нас давно было такое решение. Мы немного откорректировали его, чтобы бойцам было удобнее работать", — рассказал Юрий Голик.