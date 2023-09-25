Стоимость имущества значительно превышает законные доходы: экс-руководителю Днепропетровского областного ТЦК объявлено подозрение в незаконном обогащении. Фото

Днепровскому уже теперь бывшему руководителю военкомата сообщили о подозрении в незаконном обогащении. За полтора года полномасштабного российского вторжения подозреваемый приобрел активы более чем на 8,8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. отмечается, что в собственности подозреваемого и его семьи было выявлено имущество стоимостью, превышающей их законные доходы.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона доложено о подозрении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в незаконном обогащении (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины)", – говорится в сообщении.

"По данным следствия, в собственности подозреваемого и его семьи обнаружено имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы. За полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины подозреваемый, согласно заключению НАПК, приобрел активы более чем на 8,8 млн грн", – отметили в ГПУ.

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Отметим, что санкция статьи, по которой объявили подозрение, предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование по этому делу проводит ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение дела – УССР в Днепропетровской области ДСР Нацполиции Украины.

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