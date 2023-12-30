"Стоит Шевченко. Стоит и Угледар!" Военные поразили символическим фото из разрушенного оккупантами города
Воины Вооруженных сил Украины продолжают удерживать позиции в Угледаре Донецкой области, который из-за постоянных обстрелов и бомбардировок превратился в город-призрак. Кроме наших защитников, в населенном пункте до сих пор стоит еще один символ того, что Угледар – это Украина – памятник выдающемуся украинцу Тарасу Шевченко.
Фото из Угледара было опубликовано на официальной странице 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Facebook. На нем украинские военные стоят возле Шевченко на фоне разрушенного россиянами города.
"Стоит Шевченко. Стоит и Угледар!" – отметили в 72-й ОМБр.
На постаменте, на котором стоит бюст Кобзаря, написаны слова из цикла поэзий Тараса Шевченко "В каземате":
"Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть".
На самом памятнике можно увидеть следы от обстрелов, а у подножия постамента лежит фрагмент снаряда.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее сообщалось, что в ближайшее время армия РФ может возобновить активные боевые действия на Угледарском направлении. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, этот участок фронта является тактически очень важной локацией для врага.
– Российские захватчики продолжают строить укрепления в Донецкой области. Жители временно оккупированной территории зафиксировали передвижение грузовиков ВС РФ с бетонными пирамидками – так называемыми зубами дракона – на Угледарское направление.
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